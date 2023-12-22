По словам секретаря СНБО, "охота" на российские истребители-бомбардировщики длилась долгий промежуток времени.

"Охота" на российские истребители-бомбардировщики Су-34, создававшие проблемы для Вооруженных сил Украины на южном направлении, велась в течение длительного времени. Об этом в эфире Украинского радио рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, в СНБО сразу получили отчет о ликвидации российских самолетов благодаря усилиям украинской противовоздушной обороны.

"Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними длилась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и создавали опасность для наших воинов. И я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", - подчеркнул Данилов.

Уничтожение трех российских СУ-34

В полдень в пятницу, 22 ноября россияне потеряли сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге Украины. Об этом рассказал командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, серия постов под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается. Между тем на куске одного из "Шахедов", сбитого украинской ПВО в ночь на 22 декабря, осталось письменное послание от оккупантов: "сDохните сYки".

"Отличная идея! Вот вам наш ответ!", - сказал Олещук.

Позже в ВВС прокомментировали уничтожение трех вражеских Су-34. Там отметили, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом таких самолетов у врага десятки и они продолжают их изготавливать.

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