Военные комиссариаты оккупанта вызывают россиян, которые были уволены с военной службы в течение 10 лет.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в России продолжают поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения людскими ресурсами своих подразделений.
"Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года и имеют военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным воинским специальностям сроком на 3 месяца", - сообщает Генштаб ВСУ.
Также отмечают, что на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, которое имеет российское гражданство.
В сообщении сказано, что часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, граничащих с Украиной. При этом отмечается, что военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.
"Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению", - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерен привлечь к войне против Украины около 60 тысяч людей.