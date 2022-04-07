Часть выведенных российских подразделений из Украины размещаются в палаточных городках вблизи нашей границы, военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях.

Военные комиссариаты оккупанта вызывают россиян, которые были уволены с военной службы в течение 10 лет.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в России продолжают поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения людскими ресурсами своих подразделений.

"Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года и имеют военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным воинским специальностям сроком на 3 месяца", - сообщает Генштаб ВСУ.

Также отмечают, что на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, которое имеет российское гражданство.

В сообщении сказано, что часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, граничащих с Украиной. При этом отмечается, что военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

"Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерен привлечь к войне против Украины около 60 тысяч людей.

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