Высокопоставленный источник заявил российским журналистам, что это также касается статуса оккупированного Донбасса и Крыма.

В будущей российско-украинской мирной сделке Кремль не собирается обсуждать статус Запорожской и Херсонской областей, а также статус оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом заявил высокопоставленный источник российскому изданию "Известия".

Также источник заявил, что Россия якобы была готова прекратить войну после встречи двух делегаций на переговорах в Турции 29 марта. Источник утверждает, что Путин был готов к такому шагу, но "на Украину нажал Запад и Киев отозвал свои предложения" в мирном соглашении.

Он также заявил, что переговоры Киева и Москвы сейчас невозможны, пока "Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп".

Напомним, 1 июня в Кремле заявили, что "референдум" о присоединении к России Запорожской, Херсонской областей и на Донбассе может пройти в течение года. О таком стремлении оккупанты сообщали неоднократно. 31 мая глава оккупационной администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что регион станет субъектом РФ в ближайшее время.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией. По его словам, в Кремле не хотят идти на уступки, пользуясь численным превосходством своих войск на Донбассе.

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