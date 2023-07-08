Полковник британской армии в отставке отметил, что в течение последних месяцев россияне присылают на передовую людей без надлежащего оружия, питания и военной подготовки.

Если в ряды армии РФ наберут еще 500 тысяч человек, о чем говорит президент РФ Владимир Путин, "мы увидим еще худших профанов". Ими захватчики будут затыкать дыры, которые в оккупационных войсках создают ВСУ.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" выразил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант. Он подчеркнул, что свежемобилизованные содаты российской армии подготовлены очень плохо, однако это не значит, что им не хватает смекалки.

"И в этом заключается проблема, потому что если российская армия начнет набирать больше представителей среднего класса, то в их рядах появятся, например бизнесмены, которые гораздо умнее и которые будут воевать лучше, чем алкоголики первых нескольких волн", – объяснил он.

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Тем не менее, по словам Гранта, эти люди также будут более умными в плане принятия решений и не будут удовлетворены тем, что "руководство просто бросает их на съедение, как пушечное мясо". Эксперт считает, что такой подход может вылезти России боком.

"Другое дело, что Путин говорит о дополнительных 500 тыс. солдат. Ну, а как вы научите 500 тыс. человек, кто, например, будет их тренировать? Кто найдет для них оборудование? Я имею в виду, что уже в течение последних месяцев людей присылают на передовую без надлежащего оружия, питания и военной выучки. Поэтому если они снова наберут большое количество людей, мы увидим еще худших профанов, которыми будут затыкать дыры, которые сейчас создают Вооруженные Силы Украины и продвигаются вперед", – резюмировал эксперт.

Мобилизация в России

На днях заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Кремль намерен привлечь в ряды Вооруженных сил РФ дополнительно до 500 тысяч человек для комплектования и пополнения потерь подразделений в зоне боевых действий.

Ранее СМИ писали о том, что в России вербуют на войну против Украины студентов из Непала, приехавших в РФ на учебу. Заманивают в ряды оккупационной армии их денежным вознаграждением.

Отметим, что за время полномасштабной войны мобилизацию в РФ официально объявляли лишь один раз – осенью 2022 года. Длилась она около месяца, после чего ее якобы официально отменили. Однако людей в ряды вражеской армии мобилизуют до сих пор.

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