Это подтверждает очередной перехват разговора, который опубликовала СБУ.

Российские матери начали приходить в военкоматы и договариваться, чтобы забрать своих сыновей с войны в Украине.

Это подтверждает новый перехват разговора от СБУ. В ролике солдат РФ по имени Вова общается со своей матерью, которая пытается вернуть его домой.

"Я тут договорилась, ты можешь просто подойти к главнокомандующему, где там кто у тебя есть, и сказать, что ты больше не будешь туда [в Украину] заходить. Приедешь домой, здесь уволишься и тебе ничего не будет", — заявила мать.

Далее женщина говорит, что в Украине уже много убитых россиян, и называет фамилию знакомого мертвого солдата, которого везут хоронить. Сын на это отвечает: "Нас будут на днях выводить уже отсюда".

В ответ мать утверждает, что выводить армию не собираются. Все говорят о якобы новом наступлении "на Киев через Ростов". В военкомате не знают о дальнейшем штурме. Однако женщина уверена: ничего не прекратится. Она видела, как вывозят технику, и отправляют в ее населенный пункт солдат, которые должны заменить убитых.

Вова на это говорит, что у него все нормально, а не так как у других. А мать начала перечислять девушек, потерявших мужей, и упомянула убитого соседа.

Напомним, недавно украинская разведка рассказала, как россияне всеми силами избегают мобилизации. Они пишут отказы и рапорты, скрываются и даже калечат себя.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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