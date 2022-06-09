Кроме того, ранения получили шестеро жителей Лисичанска.

В результате вражеских обстрелов на Луганщине по меньшей мере четверо погибших за несколько дней.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"По меньшей мере четыре погибших жителя области. Один из них - северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня. Враг отобрал жизнь и у трех лисичан - мужчины и двух женщин. За последние двое суток ранения различной степени тяжести получили шестеро лисичан. Четырех из них сразу госпитализировали в областную клиническую больницу в Днепре", - сообщил он.

Напомним, из Луганской области эвакуированы еще 40 человек. Речь идет о 34 людях из Лисичанска (включая одного ребенка) и шестерых из Врубовки. Также в эти города были завезены гуманитарные грузы.

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