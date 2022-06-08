Оккупанты сейчас контролируют большую часть Северодонецка, но бои продолжаются на улицах города, Лисичанск - под контролем ВСУ.

Угрозы окружения врагом защитников Северодонецка пока нет. По состоянию на сейчас более 90% территории Луганской области временно находится под оккупацией России

Об этом сказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного марафона, информируя о ситуации в области по состоянию на вечер 8 июня. Свое выступление он продублировал в Telegram.

Он отметил, что сейчас в Северодонецке продолжаются бои, наши войска удерживают под своим контролем территорию промзоны.

"Что касается промзоны – там наши защитники держат территорию. Бои идут не в промзоне, а бои идут в городе, большую часть которого действительно контролируют русские. Это не так, как было в Мариуполе, когда на "Азовстали" происходили бои непосредственно на территории завода... Бои идут, и наши ребята отражают их именно на улицах Северодонецка", - уточнил Гайдай.

На вопрос ведущего, существует угроза окружения воинов ВСУ в районе Северодонецка, председатель ОВА отметил, что по этому поводу он общается с офицерами, которые руководят операцией по обороне, с военными, непосредственно воюющими в городе.

"В настоящее время, на сегодняшний день, угрозы окружения нет. Тяжелая ситуация, но полностью контролируемая нашими защитниками", - заверил Гайдай.

Что касается Лисичанска, то он сообщил, что город полностью под контролем Украины.

"Единственное, что его так же (как и Северодонецк – УНИАН) обстреливают намеренно. Российская армия обстреливает больницы, центр гуманитарной помощи, и просто хаотичные обстрелы происходят – по жилым домам прилеты. Разрушения очень огромные", - сказал Гайдай.

По состоянию на сейчас, по его информации, более 90% территории Луганской области временно находится под оккупацией России. Вместе с тем Гайдай подчеркнул, что все планы России по захвату Луганской области наши защитники "разбили вдребезги".

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине снова провели "тихую" эвакуацию. Удалось вывезти еще 40 человек, но спасать жителей Северодонецка пока невозможно.

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