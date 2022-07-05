Под обстрелы попали два района Николаева, город Баштанка, а также Широковская, Ингульская, Березнегуватская и Галициновкая общины.

Российские военные в очередной раз обстреляли Николаевщину: разрушены жилые дома и другие здания.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Враг продолжает обстреливать ракетами областной центр и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, превращая объекты социальной инфраструктуры и жилые дома в руины", - отметила она.

В частности, Замазеева напомнила, что утром под обстрелы попали два района Николаева.

"Есть разрушения зданий, в том числе и жилых домов. На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется, но, надеемся, что их не будет", - уточнила председатель облсовета.

Она также подчеркнула, что небольшой город Баштанка только в течение утра был атакован шестью вражескими ракетами, три из которых были сбиты.

"Снова прилет в район админздания. Обстреляны также Широковская, Ингульская, Березнеговатская и Галициновская общины – есть разрушения частных жилых домов. Информации о пострадавших, к счастью, не поступало", - добавила Замазеева.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву.

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