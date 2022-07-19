В результате сегодняшнего вражеского обстрела многоквартирного дома в Краматорске пострадало 10 человек.
Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается, что в 12:55 в г. Краматорск в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар. Он был ликвидирован.
"В результате обстрела пострадало 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу", - отметили в ГСЧС.
Как писал УНИАН, российские войска снова ударили по Краматорску. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели.
Война в Украине: актуальные данные
Враг продолжил обстрелы востока Украины, нанося ракетные удары по другим украинским регионам.
Русская армия пошла в наступление на Славянском направлении. Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.
По мнению экспертов из Института изучения войны, на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.
А вот британские разведчики считают, что россияне сталкиваются с нехваткой личного состава и разрываются между наступлением на Донбассе и обороной оккупированной Херсонской области.
В боях ВСУ уничтожили уже 38 550 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.
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