Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Краматорска, есть жертвы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - заявил он.
Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетные удары по Краматорску. удары пришлись по местным заводам. Информации о жертвах не поступало.
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