На месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Краматорска, есть жертвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - заявил он.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетные удары по Краматорску. удары пришлись по местным заводам. Информации о жертвах не поступало.

Вас также могут заинтересовать новости: