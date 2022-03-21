Вследствие ночного обстрела оккупантов по Киеву всего повреждены шесть домов.

Заместитель мэра Киева Поворознюк прокомментировал ночные взрывы в столице – в результате удара 6 домов повреждены. По предварительным данным, 3 из них больше непригодны к жизни.

Об этом Поворознюк сообщил в эфире национального телемарафона.

По данным первого заместителя главы КГГА, из-за обстрелов 20 марта пострадали 2 школы и 2 детских садика.

Ранее УНИАН писал, что вечером в воскресенье, 20 марта, оккупанты обстреляли Подольский район столицы. По состоянию на 9:30 21 марта известно о том, что в результате данного обстрела погибли восемь человек.

Вследствие обстрела загорелся местный торговый центр. Также были повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

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