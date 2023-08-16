РФ уже в значительной мере использовала накопленный ракетный потенциал.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что угроза нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины российскими захватчиками будет сохраняться на протяжении всей войны.

"Это же не прогноз погоды. Пока идет полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они соответствуют способностям производства ракетного вооружения агрессора", - сказал он в эфире телемарафона.

По оценке разведки, в зависимости от ситуации на передовой и определенных "приоритетов" по сезону РФ может менять цели своих атак. У Юсова также спросили, сможет ли страна-агрессор снова выпускать по Украине по 80 ракет и более, как было в октябре.

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"От полномасштабного вторжения Россия в значительной мере использовала накопленный ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности не имеют", - подытожил он.

Ракетные атаки по Украине

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что у российских оккупантов под прицелом не только украинские аэродромы, но и критическая и портовая инфраструктура, промышленные объекты.

В июне сообщалось, что в Украине строят сооружения для защиты энергообъектов от российских ракет.

Недавно в НКРЭКУ объявили, что в стране не удалось восстановить и 2% от разрушенной энергосистемы. По оценке экспертов, эта зима может оказаться тяжелее для украинской энергосистемы, чем прошлая.

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