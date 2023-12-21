Россия пытается поддерживать уровень укомплектования своих войск непосредственно на линии соприкосновения примерно на 90-95%.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий РФ заявил, что Россия способна ежедневно призывать 1000-1200 человек и большинство из них идут на восполнение потерь.

Так он прокомментировал то, как долго страна-агрессор способна поддерживать "мясные штурмы" несмотря на потери.

"Вообще Россия пытается поддерживать уровень укомплектования своих войск непосредственно на линии соприкосновения примерно на 90-95%, чтобы сохранять темп наступления. К сожалению, их мобилизационный ресурс и на сегодняшний день РФ справляется со второй волной мобилизации", - рассказал он на Западе "Украина и мир впереди".

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Мобилизация в РФ - детали

В конце октября в украинской разведке сообщали, что страна-агрессор ежемесячно мобилизует более 20 тысяч человек. Юсов отметил, что командование агрессора широко практикует "принудительное подписание контракта" с бывшими военнослужащими.

В свою очередь эксперт Александр Мусиенко утверждает, что сейчас РФ ежемесячно вербует в армию от 10 до 15 тысяч человек, хотя официально об активной мобилизации не объявляет.

Вместо объявления новой волны мобилизации российская власти собираются пополнять ряды военных за счет контрактников, которых в 2024 году планируют набрать 400 тысяч. Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на собственные источники.

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