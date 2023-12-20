Рекрутинг Минобороны будет проводить в том числе среди должников по алиментам.

Вместо объявления новой волны мобилизации российские власти собираются пополнять ряды военных за счет контрактников, которых в 2024 году планируют набрать 400 тысяч. Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил ей высокопоставленный собеседник, знакомый с планами военного руководства, Москва уже разослала регионам план по контрактникам на следующий год - он такой же, как был в 2023 году "или немного меньше", отметил другой источник Рустамовой, "принимающий участие в совещаниях в Кремле".

Рекрутинг Минобороны будет проводить в том числе среди должников по алиментам, указывает журналистка. Как сказали ей ее источники, это связано с тем, что в следующем году выполнить план по набору контрактников чиновникам будет сложнее: те, кто хотел на войну, уже "закончились", а оставшимся мужчинам не интересны те зарплаты, которые предлагает Минобороны. Кроме того, "иссяякают" ресурсы колоний, снабжавших фронт заключенными.

Видео дня

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что "сейчас численность Вооруженных сил 1,15 млн человек, 490 000 набрали контрактников".

Картаполов добавил, что увеличиваться численность Вооруженных сил до 1,5 млн будет за счёт новых 350 000 контрактников, а "срочники - это как бы константа". Этот ход должен помочь Владимиру Путину обойтись без непопулярного решения перед выборами 2024 года.

Мобилизация в РФ - детали

В конце октября в украинской разведке сообщали, что страна-агрессор ежемесячно мобилизует более 20 тысяч человек.

Большое количество экспертов уверено, что в России могут начать тотальную мобилизацию после президентских выборов. Сейчас Путин не готов пойти на это из-за рисков серьезного недовольства в обществе.

Александр Мусиенко утверждает, что сейчас РФ ежемесячно вербует в армию от 10 до 15 тысяч человек, хотя официально об активной мобилизации не объявляет.

Вас также могут заинтересовать новости: