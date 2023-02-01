Российские оккупанты бьют по городу из артиллерии и авиации.

Российские оккупанты уже девятые сутки ведут интенсивные обстрелы Угледара Донецкой области. В городе повреждены 100% домов.

Как рассказал заместитель главы Угледарской военной администрации Максим Вербовский в эфире "Эспрессо", ситуация в городе сложная, но контролируемая украинскими войсками.

"21 января враг пытался прорвать оборону ВСУ и окружить город с севера, из села Никольское. Оккупанты заняли поселок Дачный. Также враг пытался прорвать оборону из села Павловка", – рассказал он.

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По словам Вербовского, россияне применяют для ударов по Угледару авиацию и артиллерию.

"Противник из артиллерии и авиации бьет по городу. Применяет "Град" и "Солнцепек". В городе повреждено 100% домов, разрушена почти вся инфраструктура и коммунальные предприятия. С середины марта в городе нет коммуникаций. Нет отопления, воды, света, связи. В Угледаре остается еще 500 человек, люди прячутся по подвалам", – подчеркнул он.

Ситуация в Донецкой области

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов уверен, что в 2023 году Россия сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

В то же время на направлении Авдеевки Донецкой области наблюдается "напряженное затишье", российские оккупанты готовятся провести полную ротацию так называемых "мобиков" на регулярные войска армии РФ. Председатель ВГА Авдеевки Виталий Барабаш отметил, что Донецк "весь зеленый", то есть заполнен войсками оккупантов.

Кроме того, враг продолжает нести большие потери. По данным Генштаба ВСУ, 28 января в однин из моргов в оккупированной Горловке Донецкой области привезли около 20 тел погибших оккупантов.

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