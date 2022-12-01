Агрессор рассчитывал, что партнеры нашей страны быстро устанут от войны.

Российская Федерация недооценила помощь от европейских партнеров, когда начинала полномасштабное вторжение в Украину. Агрессор рассчитывал, что западные союзники быстро "устанут" от войны. Начнутся протесты налогоплательщиков, и наша страна останется один на один с врагом. Однако Запад продолжает оказывать помощь и ясно дал понять: за все придется платить именно РФ.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "В России делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня — арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра — репарациями".

Поддержка Украины со стороны Запада: последняя информация

Союзники нашей страны регулярно повторяют, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. На этот счет, например, неоднократно высказывались чиновники из США.

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Штаты также регулярно отправляют военную помощь для ВСУ. Сегодня, 1 декабря, Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) на производство шести систем ПВО NASAMS для Украины. Общая стоимость этих ЗРК — $1,2 миллиарда.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 29 ноября заявил: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы окажем новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается".

Канцлер Германии Олаф Шольц на Берлинской конференции по безопасности тоже заявил, что поддержка Украины не имеет сроков. ФРГ продолжит помогать нашей стране в сфере экономики, оружием и в восстановлении энергетики.

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