Германия и ее союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе против РФ до самой победы в войне. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Берлинской конференции по безопасности, сообщает Укринформ.
"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько будет нужно: экономически, финансово, гуманитарно, через восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры, а также оружием", - подчеркнул канцлер.
При этом канцлер признал, что война в Украине влияет и на немцев.
Украина, по его словам, должна получить возможность реализовать свое законное право на самооборону. Но это также служит для защиты европейской архитектуры безопасности, отметил Шольц. Он убежден, что РФ не может выиграть и не выиграет начатую ею войну.
"Неустанные атаки на жизненно важную инфраструктуру, на водо - и энергосети, на украинские города и села – это ужасная и одновременно отчаянная стратегия выжженной земли", - сказал канцлер.
Нападение РФ на Украину привело к изменению архитектуры безопасности во всей Европе, констатировал канцлер. Он заверил, что Германия вынесла из этого уроки для собственной защиты и поддержки союзников.
Шольц также отметил, что на Западе очень серьезно воспринимают безответственную ядерную риторику российского режима. "Но мы не позволим нас запугать", - заверил политик. С этой целью, сообщил он, правительство страны решило закупить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы.
Помощь Германии Украине
24 ноября стало известно, что Германия организует встречу глав МИД стран "Большой семерки" для согласования мер по поддержке энергоснабжения в Украине.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.
Кроме того, с момента полномасштабного вторжения России Украина получила от Германии 30 самоходных артиллерийских установок Gepard. Они хорошо показали себя в борьбе против иранских дронов-камикадзе "Шахед-136" и применяются для защиты объектов критической инфраструктуры.