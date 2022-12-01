В соответствии с соглашением, заключенным с производителем, будет изготовлено шесть таких комплексов.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило контракт на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Минобороны США, соглашение Пентагон заключил с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N). Будет изготовлено шесть систем ПВО.

"Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс, с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года", – говорится в сообщении Пентагона.

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Комплексы NASAMS на войне в Украине

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что ЗРК NASAMS и Aspide уже прибыли в Украину. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что комплексы эффективно работают в системе ПВО. По его словам, зенитные ракетные комплексы NASAMS сбивают 100% крылатых ракет.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов отметил, что для того, чтобы закрыть небо Киева или Харькова, необходимо два зенитных ракетных комплекса NASAMS или IRIS-T. При этом для защиты от угроз с воздуха городов, которые меньше по площади, может хватить одного такого комплекса ПВО.

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