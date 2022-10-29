В первую очередь речь идет об освобождении всех украинских территорий, выходе на границы 1991 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак перечислил главные цели Украины в войне, развязанной Российской Федерацией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, он назвал семь пунктов:

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Освобождение всех украинских территорий, выход на границы 1991 года.

Санкционная изоляция России, разрушение экономики агрессора.

Освобождение всех наших пленных.

Гарантии безопасности для Украины и дальнейшее вступление в НАТО.

Членство в ЕС.

Международный трибунал над российскими военными преступниками. Обеспечение ответственности россиян и компенсаций украинцам за все преступления и геноцид, которые распространятся на несколько российских поколений.

Историческая справедливость. Развенчание и забвение российских исторических мифов относительно Украины и нашего народа. Распространение величественной украинской истории и правды о мелкой российской.

"У нас еще очень много работы. Значительно больше ... но мы все сделаем вместе", - добавил Ермак.

Война России против Украины

Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а также ворвалась на часть Донецкой и Луганской областей и там поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНВ".

24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ заявили, что ее цель - "денацификация" и "демилитаризация" Украины. С тех пор военные Рф постоянно обстреливают мирные города и инфраструктуру Украины.

В конце сентября захватчики в "ЛДНР" и на части территории Херсонской и Запорожской областей под дулами автоматов провели псевдореферендумы, во время которых люди якобы поддержали "вхождение" в состав РФ. Почти весь мир не признал эти "референдумы".

5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию "договоров" о принятии "ДНР" и "ЛНВ", а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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