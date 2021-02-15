Взрыв произошел примерно в 7 часов утра по Киеву.

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловка произошел взрыв под автомобилем командира батальона «народной милиции» группировки «ДНР». Он жив и доставлен в больницу.

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Об этом в своем Телеграм-канале сообщает корреспондент телеканала «Россия» (ВГТРК) в Донецке Андрей Руденко.

Как утверждается, под машину члена незаконного вооруженного формирования было заложено самодельное взрывное устройство.

Другой корреспондент ВГТРК Александр Сладков отметил, что пострадавшим комбат боевиков является Сергей Попов с позывным «Длинный».

«Замминиста иинформации ДНР» Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел, когда «Длинный» вез дочь в школу. Ребенок тоже пострадал и находится в больнице.

По данным российского телеграм-канала «Майор и генерал», ранение комбата «ДНР» было не тяжелым. Ему осколками посекло ноги и бедро. У пострадавшего шок первой степени, сейчас он в операционной.

Взрыв произошел примерно в 7 часов утра по Киеву.

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Автор: УНИАН