Столб густого дыма виден со всех окрестных населенных пунктов.

В Зугрэсе, что вблизи оккупированного Россией Харцызска Донецкой области, что-то мощно пылает.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, в районе Зугрэса виден густой столб дыма. О масштабах пожара свидетельствует то, что дым виден на расстоянии нескольких километров из всех окрестных населенных пунктов.

На видео с места происшествия видно, что пожар бушует в промышленной зоне. Вероятно, там оккупанты могли обустроить военный объект. Неизвестно, были ли взрывы перед пожаром.

Последние взрывы на оккупированной части Донбасса

Несколькими днями ранее в Донецке "прилетело" по зданию, где базируется оккупационная администрация во главе с лидером группировки "ДНР" Денисом Пушилиным. В сети появились кадры с места удара.

Российские паблики сообщают, что центр Донецка обстреляли якобы из РСЗО "Град". Также сообщается о двух раненых. Украинские власти пока официально никак не комментировали случившееся.

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