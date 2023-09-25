На видео запечатлены характерные разлеты снарядов на месте взрыва, слышна вторичная детонация.

В оккупированном городе Сорокино (прежнее название – Краснодон) Луганской области прогремел мощный взрыв. По неофициальной информации произошло попадание по складу боеприпасов оккупантов.

Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел на территории завода "Юность" или вблизи от него.

Украинский журналист Денис Казанский, который специализируется на освещении ситуации в оккупированной части Донбасса, говорит о попадании по российскому складу с боеприпасами.

"Прилеты по складам боеприпасов на заводе "Юность". Весь город сотрясается от взрывов. Происходит детонация б/к. Объявлена эвакуация школ", – написал он в своем Телеграм-канале, и позднее добавил, что половина завода "Юность" уничтожена взрывами.

Также по Сети распространяются видео первых минут после "прилета". На них в частности виден характерный "фейерверк" на месте прилета. Также слышны звуки, похожие на вторичную детонацию боеприпасов.

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