Как утверждает источник, "мощный" взрыв произошел прямо на взлетно-посадочной полосе, а с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

24 сентября аэродром "Халино" в Курской области был атакован беспилотником, в результате чего пострадало руководство авиационного полка оккупантов: есть убитые и раненые.

Там базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ, пишет LIGA.net по словам собеседника в Главном управлении разведки.

При взрыве были убиты или получили ранения: командир 14 авиаполка, один из его заместителей, группа офицеров-авиаторов, представитель военной контрразведки ФС и работники аэродрома.

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Как утверждает источник, "мощный" взрыв произошел прямо на взлетно-посадочной полосе, а с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

По его словам, "украинский БПЛА" якобы был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом, и дале беспилотник "безопасно приземлился" на ВПП.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "почтенная" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", – рассказал он.

Атака на аэродром Халино - детали

Россияне вчера заявили, что вечером 24 сентября сбили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат.

В Telgram-канале Министерства обороны России сообщили, что около 20:30 беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.

Отметим, что вечером российский провоенный паблик "Fighterbomber" выразил соболезнования в связи с произошедшим на аэродроме "Халино" в Курской области. Официальные власти никак это не комментировали.

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