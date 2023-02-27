Украинские военные готовы дать мощный отпор в случае попыток прорыва границы, если российские войска все же отчаянно рванут.

Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна, поскольку для этого оккупантам нужно было бы пересечь воздушное пространство стран НАТО или Украины.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, поскольку для этого необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО, или непосредственно Украины. Но кто же им позволит", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что российские силы, которые сейчас сосредоточены на территории оккупированной части Молдовы, скорее всего, "с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощи", которые распространяет российская пропаганда.

Гуменюк также отметила, что вдоль линии границы сосредоточено адекватное той угрозе количество украинских сил, и они готовы дать мощный отпор в случае попыток прорыва, если российские войска все же отчаянно рванут.

"С военной точки зрения мы можем учитывать угрозы с этих направлений (приднестровского и беларуского, - УНИАН), но насколько они реальны... Это скорее гипотетические угрозы, то есть они вероятны при определенном перечне обстоятельств, но скорее всего, они не реализуются. Поскольку для того, чтобы открывать фронт, должна быть дополнительная поддержка, но ее неоткуда получить", - добавила Гуменюк.

Война в Украине - угроза со стороны Приднестровья

Как сообщал УНИАН, недавно российское минобороны обвинило Украину в якобы подготовке "провокаций" на территории Приднестровья. В Москве заявили, что украинцы хотят инсценировать наступление россиян из Приднестровья, чтобы искусственно создать повод для вторжения.

Заявление россиян прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем, в том числе, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта.

Позже Зеленский назвал слухи о подготовке украинского вторжения в Приднестровье дезинформацией, которую в информационное пространство вбрасывает Россия.

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