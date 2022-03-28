Большинство из них проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

В течение последних пяти суток в военные гарнизоны Нижегородской области России было привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу.

"По имеющейся информации, в течение последних пяти суток до военных гарнизонов Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные с начала войны уничтожили около 16,6 тыс. оккупантов.

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