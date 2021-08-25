Юрий Михайлов погиб в районе ООС 22 августа.

В Николаеве сегодня простились с погибшим на Донбассе 21-летним лейтенантом 28-й отдельной мехбригады Юрием Михайловым.

Об этом пишет местный сайт "Інше.ТВ".

Проводить в последний путь погибшего земляка к мемориалу "Струны памяти" пришли сослуживцы, родные и близкие героя, а также неравнодушные жители города. В своей бригаде боец командовал взводом, а убила его пуля вражеского снайпера.

Горожане во время прощания не сдерживали слез. Из всех больше выделялась его бабушка - женщина называла внука своей надеждой.

После отпевания люди стали на колени, чтобы отдать дань уважения погибшему защитнику Украины.

Как сообщал УНИАН, о гибели Юрия Михайлова стало известно 23 августа. Погиб он днем ранее во время несения службы на взводном опорном пункте в районе проведения ООС на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован