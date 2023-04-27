Авиация НГУ совершила четыре боевых вылета для огневого поражения противника.

За неделю артиллеристы выполнили более 460 огневых задач, уничтожено почти 80 оккупантов и технику врага.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, ссылаясь на брифинг заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича.

"Гвардейцы-артиллеристы обеспечили огневую поддержку подразделений на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях. В течение недели выполнено 460 огневых задач, подтверждено уничтожение около 80 человек противника, трех единиц минометов 120 калибра с расчетами и двух единиц автомобильной техники", – рассказал он.

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Уршалович сообщил, что разведчики Национальной гвардии на прошлой неделе обнаружили 234 цели противника, а группы аэроразведки 27-й Печерской бригады на Лиманском, Донецком и запорожском направлениях обнаружили и во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями уничтожили: 4 САУ, 2 гаубицы, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной гусеничной и 12 единиц автомобильной техники.

По словам Уршаловича, авиация Национальной гвардии в течение прошлой недели совершила 4 боевых вылета для огневого поражения противника и 5 вылетов для выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии.

Потери оккупантов в Украине - детали

За вчерашний день ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188 920 человек.

20 апреля представитель Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович сообщил, что на прошлой неделе подтверждена демилитаризация гвардейцами около 300 оккупантов, двух минометов с расчетами, другой военной техники

По его словам, бойцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко 15 апреля в районе Белогоровки взяли в плен двух военнослужащих отряда "Ахмат".

Уршалович рассказал, что спецназовцы Национальной гвардии на Авдеевском направлении превратили в "хороших русских" около 25 "асвабадителей", а также уничтожили два вражеских танка, три бронеавтомобиля, ПТРК "Корнет" с расчетом и склад с боеприпасами.