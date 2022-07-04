Скорее всего, в беларуском государстве в направлении Украины нет "ударного кулака", отметили в Министерстве внутренних дел.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко объяснил, почему в настоящее время угрозы нападения Беларуси нет, но в будущем этого нельзя исключать.

Об этом Денисенко рассказал в эфире информационного телемарафона 3 июля.

Советник главы МВД отметил, что те мобилизационные учения, которые сейчас проводятся в Беларуси, пока не переходят в ту стадию, когда можно сказать, что началась массовая мобилизация беларусов, и армия Беларуси перешла к стягиванию сил к украинской границе.

"По состоянию на сейчас какого-то "ударного кулака" на территории Беларуси в направлении Украины, на данный момент мы не видим и, скорее всего, его нет. Но, исключать, что через некоторое время могут быть приняты такие решения, к сожалению, мы не можем. По состоянию на сейчас, в ближайшие дни - завтра-послезавтра, угрозы нападения нет", - подчеркнул Денисенко

Напомним, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал опасными заявления Александра Лукашенко насчет участия в войне против Украины и напомнил, что Украину регулярно обстреливают ракетами с территории Беларуси.

Сообщалось, что в этот - день 3 июля, на мероприятии ко Дню независимости Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "давно определил" роль Беларуси в российско-украинской войне. Лукашенко подчеркнул, что уже давно РФ и Беларусь создали "единую группировку вооруженных сил".

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