По словам Кличко, столица Украины до сих пор остается главной целью России.

Россия не отказалась от плана по захвату Киева, в связи с чем мэр Киева Виталий Кличко не может гарантировать безопасность возвращающимся домой жителям столицы.

Об этом Кличко заявил CNN. Мэр также выразил обеспокоенность по поводу возможности применения Россией тактического ядерного оружия.

По словам Кличко, столица Украины до сих пор остается главной целью России. Он предостерегает жителей Киева, которые возвращаются домой, быть осторожными.

"Пока в Украине война, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", — сказал Кличко, добавив, что атака со стороны РФ может произойти в любую секунду.

"Безопасность сейчас является главным приоритетом. Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши военные нас защищают, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", — сказал городской голова.

Война Российской Федерации против Украины:

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

11 мая 2022 года Генштаб заявил о том, что РФ планирует захватить Киев и создать новое государственное образование.

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