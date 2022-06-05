В ведомстве призвали западные страны непрерывно поставлять оружие Украине.

Западные страны должны безостановочно поставлять оружие Украине вплоть до полной победы над российскими оккупантами.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает CNN.

Она отметила, что украинские военные хорошо подготовлены к борьбе с оккупантами, однако им не хватает оружия.

"Оружие уже начало поступать, но его недостаточно, чтобы дать очень сильный отпор российской армии. Запад должен понять, что это не разовая помощь. Поставки оружия должны продолжаться до победы. Наши бойцы хорошо подготовлены. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия", - заявила Маляр.

Поэтому заместитель министра обороны призвала страны Запада продолжить поставки оружия. В частности, по ее словам, ВСУ не хватает тяжелого вооружения и средств ПВО.

"Нам нужна помощь западного мира, особенно в оружии. И прежде всего речь идет о ПВО и тяжелом вооружении", - отметила Маляр.

Как сообщал УНИАН, 1 июня заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему сразу не объявляют об успехах контрнаступления ВСУ. По ее словам, Украина не объявляет об успехах контрнаступления сил обороны, чтобы не навредить процессу. О результатах сообщают, когда украинские войска окончательно закрепляются на тех или иных позициях.

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