Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у Украины нет разногласий с данными стран-партнеров по скоплению российских войск на границе, но их по-разному интерпретируют.
Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV".
По словам Маляр, у Украины нет разногласий со странами-партнерами, с разведками которых она обменивается информацией о цифрах, фактах и количестве войск, которые находятся на границе.
"По интенсивности у нас тоже нет разногласий. По движению российских войск, которое происходит, у нас тоже нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на сейчас эти прогнозы тоже совпадают, потому что примерное время кризиса называют зиму этого года, начиная с декабря", - рассказала она.
Читайте такжеНе Россия: Следственная комиссия Рады назвала главную причину Иловайской трагедииЗамминистра также уточнила, что страны-партнеры также опираются и на другие данные, которые не могут быть обнародованы, но свидетельствуют, что угроза есть.
"Но мы по-разному интерпретируем, потому что мы с этой угрозой сталкиваемся каждый день. Угроза эскалации, угроза вторжения более глубокого есть каждый день и мы постоянно с этим живем. А западные партнеры видят это таким образом", - сказала она.
Маляр добавила, что во время переговоров с партнерами удалось прийти к "более или менее общему видению" и интерпретации имеющихся данных.
Российские войска у границы Украины
Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.
Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.