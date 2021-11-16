Прогнозы Украины и стран-партнеров относительно угроз со стороны России совпадают и свидетельствуют, что примерное время кризиса - нынешняя зима.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у Украины нет разногласий с данными стран-партнеров по скоплению российских войск на границе, но их по-разному интерпретируют.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По словам Маляр, у Украины нет разногласий со странами-партнерами, с разведками которых она обменивается информацией о цифрах, фактах и количестве войск, которые находятся на границе.

"По интенсивности у нас тоже нет разногласий. По движению российских войск, которое происходит, у нас тоже нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на сейчас эти прогнозы тоже совпадают, потому что примерное время кризиса называют зиму этого года, начиная с декабря", - рассказала она.

Читайте такжеНе Россия: Следственная комиссия Рады назвала главную причину Иловайской трагедииЗамминистра также уточнила, что страны-партнеры также опираются и на другие данные, которые не могут быть обнародованы, но свидетельствуют, что угроза есть.

"Но мы по-разному интерпретируем, потому что мы с этой угрозой сталкиваемся каждый день. Угроза эскалации, угроза вторжения более глубокого есть каждый день и мы постоянно с этим живем. А западные партнеры видят это таким образом", - сказала она.

Маляр добавила, что во время переговоров с партнерами удалось прийти к "более или менее общему видению" и интерпретации имеющихся данных.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Антонина Доломанжи