Такие заявления оттягивают время победы, и это продемонстрировала ситуация в Белогоровке.

В Министерстве обороны Украины предупредили о негативных последствиях в случае преждевременного распространения информации об освобождении от российских оккупантов тех или иных населенных пунктов.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, такие заявления оттягивают время победы, и это продемонстрировала ситуация в Белогоровке.

"Люди, которые не могут взять себя в руки и поспешно объявляют "Яблоновка наша" до того, как это будет объявлено официальными источниками, оттягивают время нашей победы. Недавно оттянули время победы из-за поспешного сообщения об освобождении Белогоровки. После этого сообщения враг ударил по ней со всей рашистской ненавистью", – заявила она.

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Заместитель министра отметила, что враг активно использует пропагандистский эффект – россиянам важно попасть именно в те объекты, которыми Украина хвасталась.

"Важно дождаться пока в освобожденном населенном пункте ВСУ закрепятся и проведут стабилизационные меры, а уже потом сообщать "Яблоновка наша", – добавила она.

Освобождение Белогоровки

Как писал УНИАН, во время полномасштабного вторжения России Белогоровка в Лисичанской городской общине Северодонецкого района Луганской области подвергалась многочисленным обстрелам со стороны оккупантов.

7 мая россияне нанесли удар по местной школе, в подвалах которой прятались мирные жители. В результате были ранены 7 человек, эвакуированы 30, а около 60 оставшихся под обломками погибли.

Вблизи этого населенного пункта российские захватчики наводили понтонные переправы через Северский Донец, которые впоследствии уничтожали украинские защитники вместе с техникой врага.

В середине июля россияне активно пыталась захватить поселок, оповещали об ожесточенных боях и активных обстрелах.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, с 19 сентября Белогоровка полностью находится под контролем защитников Украины. Он заметил, что до этого были моменты, когда в Белогоровку заходили российские оккупанты.

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