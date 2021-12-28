Министр обороны Резников призвал местные власти воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны.

В Министерстве обороны Украины призвали органы местного самоуправления действовать в рамках своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, которые идут вопреки положениям Закона Украины "Об основах национального сопротивления", могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и других избранных лиц. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, которые политизируют дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном - защите нашей страны. Здесь не место пиару и передергиваниям. Мы все совместно должны работать ради интересов Украины, каждый - в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители громад не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - сказал министр обороны Алексей Резников.

Законом "Об основах национального сопротивления" определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составляющей Вооруженных Сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины через Командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Этапы и порядок создания и развития Сил территориальной обороны ВСУ определяются Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

"Любые структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации участвуют, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны", - говорится в сообщении.

"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Поэтому, первое и единственное, что все должны запомнить — создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющего обороны в составе Вооруженных Сил Украины — это исключительная компетенция военных, их функция. На уровне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и тому подобное. Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, предоставляет оружие. А городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за поддержку, которая уже предоставляется", - сказал министр обороны.

Сейчас комплекс нормативно-правовых актов по реализации положений закона находится на финальной стадии утверждения.

После утверждения подзаконных актов Минобороны организует обучение местных руководителей для недопущения ошибок и самовольных действий, которые уже встречаются на местах, и будет требовать соблюдения законодательства.

Территориальная оборона в Украине

Как сообщал УНИАН, 20 декабря телеканал "Киев" сообщил, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 в столице будут проверять готовность территориальной системы оповещения с включением электрических сирен для передачи сигнала гражданской защиты "Внимание всем".

С 1 января в Украине вступает в силу закон об основах национального сопротивления, определяющий правовые и организационные основы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления. "Национальное сопротивление" - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины вне боевых действий, а движение сопротивления на оккупированной территории.