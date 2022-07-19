Алексей Резников отметил, что более 6 тысяч российских солдат получили тяжелые ранения.

Российские оккупанты понесли колоссальные потери во время боев за Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили около 11 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", - заявил глава Минобороны.

При этом он отметил, что украинскими защитники уничтожили около 2 тысяч солдат так называемой "ЛНР" и около 8-9 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, Резников указал, что более 20 тысяч российских солдат получили ранения, а из них около 6,5 тысячи - тяжелые травмы с ампутацией конечностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия продолжила терять своих военных. За прошедшие сутки, 18 июля, ВСУ отправили в ад еще 150 оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной.

По состоянию на 19 июля, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили личного состава - около 38 550 человек,1 691 танк, 3 892 боевых бронированных машин и прочее.

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