Кадры были сняты операторами одного из центров ССО.

В Бахмуте Донецкой области идут жестокие бои уже несколько месяцев подряд. Там украинским военным приходится сражаться буквально за каждый метр нашего города-крепости.

Видео эпизодов боев публикуют Силы Специальных Операций ВС Украины в своем Facebook. На кадрах видно, какой ад приходится переживать нашим защитникам в Бахмуте.

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, сполна не передаст происходящего в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области", - говорится в подписи к записи.

Видео дня

Ситуация в Бахмуте-что происходит в городе-крепости

20 мая британская разведка заявила, что власти Российской Федерации продолжают считать захват Бахмута ключевой срочной целью в войне против Украины. Как известно, дедлайны по захвату города-крепости путинские военные переносили уже несколько раз из-за бешеного сопротивления ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты стянули в Бахмут большую часть резервов. По ее словам, на отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров - 1 километр.

Американский институт изучения войны убежден, что россияне на фоне ограниченных контратак ВСУ теряют инициативу на Бахмутском участке фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: