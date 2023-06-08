По словам главного американского генерала, украинские военные хорошо подготовились как к наступательным, так и оборонительным операциям

В Украине активизировались боевые действия, но делать слишком большие выводы из ежедневных сводок об операциях не стоит.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. "На всей территории Украины, оккупированной РФ, наблюдается активность, и боевые действия несколько усилились", - заявил Милли в интервью Associated Press.

Он отметил, что это дело Украины объявлять об официальном начале контрнаступления, но в связи с этим подчеркнул, что ВСУ готовы к этой операции. "По нашим оценкам, украинские военные хорошо подготовлены к любым действиям – вести наступление или обороняться", – сказал он.

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Милли заявил, что он считает, что обучение и оружие, поставленное союзниками, в течение зимы, подготовили Украину к предстоящим боевым действиям.

"Было проведено много тренировок, было много поставок, другие страны, включая США, поставили много боеприпасов, – сказал Милли. – Они довольно хорошо подготовились к ведению общевойсковых операций. Поэтому я думаю, что они подготовились к тому, что им нужно делать, независимо от того, какой тип операции они проводят".

Милли также спрогнозировал, что со временем характер боевых действий будет меняться.

"Как и любая другая большая битва, война – это успехи и неудачи, – сказал военный. – Будут дни повышенной активности и дни низкой активности, будут наступательные и оборонительные действия. Поэтому довольно долгое время будет движение туда-сюда".

Оценивая события прошлого, Милли сказал, что ВСУ хорошо защищали страну с начала вторжения в феврале и до середины лета, а потом провели две успешных наступательных операции в Харьковской и Херсонской областях.

Контрнаступление ВСУ

Западные союзники Украины, особенно США уже заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению.

А 7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не начали контрнаступление, но его начало будет очевидным для всех.

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