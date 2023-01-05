Враг усиливает административное давление на гражданское население на временно оккупированных территориях Украины.

Российские войска обстреливают дома вблизи линии фронта чтобы принудить местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации" в Россию.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале, враг усиливает административное давление на гражданское население временно оккупированных территорий Украины.

Маляр отметила, что с целью дестабилизации гуманитарной ситуации и принуждения местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации" в Россию оккупационные войска обстреливают частные дома и дачные поселки на окраинах городов вблизи линии фронта.

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"Также представителями российских оккупационных администраций проведена перепись местного населения для выявления наличия родственников на территории РФ и составления планов по принудительной эвакуации. При этом жильцы, у которых отсутствуют родственники, будут отправляться в так называемые "центры беженцев", - написала она.

Кроме того, с целью создания позитивной пропагандистской "картинки" якобы быстрой интеграции временно оккупированных территорий Украины в Россию оккупанты отчитываются об активном приобретении местными жителями гражданства страны-агрессора.

"Для ускорения процесса насильственной паспортизации" враг информирует, что с начала 2023 года получение услуг или осуществление каких-либо операций в так называемых "государственных учреждениях" будет возможно только при наличии паспорта гражданина РФ", - отметила Маляр.

Депортация украинцев в РФ

В начале осени прошлого года заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с территории Украины вывезли не менее 557 тыс. детей. По данным Американского института изучения войны, украинских детей отдают на усыновление в семьи россиян, которое является незаконным.

В ноябре правозащитная организация Amnesty International уличила РФ в совершении насильственного перемещения, депортации и фильтрации людей.

Всего в РФ с оккупированных украинских территорий депортировано более 1 млн 600 тыс. граждан Украины. Перед депортацией мирных украинцев оккупанты заставляют проходить через так называемые фильтрационные лагеря. Там их допрашивают, заставляют раздеваться, чтобы проверить татуировки, нередко применяют силу. Некоторые люди из таких лагерей не возвращаются.

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