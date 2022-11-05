Омбудсмен отмечает, что это является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и нарушением Конвенции ООН о правах ребенка.

Российские оккупанты продолжают вывозить в Крым воспитанников Олешковского детдома-интерната, который находится в Херсонской области.

Как написал сегодня в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, таким образом оккупационная власть Херсонской области продолжает нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

"Получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КЗ Олешковского детского дома-интерната Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в Клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе... Обращаюсь в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления России", - отметил Лубинец.

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По его словам, незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым.

Ситуация с Олешковским детдомом-интернатом:

23 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью из Олешковского детского дома-интерната Херсонской области.

Он отметил, что это является похищением украинских детей на временно оккупированных территориях.

Он отметил, что еще 7 октября оккупанты создали так называемое бюджетное учреждение "Олешковский детский дом-интернат" на базе имущественного комплекса коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" и назначили нового "директора учреждения".

В заведении находилось 82 ребенка, 40 из которых являются паллиативными. 12 детей с инвалидностью I, II и III группы в возрасте от 8 до 18 лет принудительно перевезли в клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района АРК Крым.

21 октября председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что из Херсонского областного дома ребенка российские оккупанты похитили 46 детей, назвав это "эвакуацией".

Похищение российскими оккупантами украинских детей:

Российские оккупанты похищают и вывозят в РФ украинских детей под разными предлогами. Так, 27 сирот отдали в апреле в семьи россиян в Подмосковье.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Павла Сушко, по состоянию на 1 сентября по меньшей мере 557 тысяч детей незаконно вывезли на территорию России.

11 сентября в Украину вернули из России 31 ребенка, которых ранее похитили захватчики. 2 октября стало известно, что оккупанты вывезли в Московскую область еще 76 детей-сирот из Луганской области.

27 октября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что россияне не пускают домой детей из Херсонской области, которых вывезли на так называемый "отдых" и в лагеря на территорию РФ.

По состоянию на 2 ноября 2022 года российские оккупанты вывезли на территорию России около 10 тысяч украинских детей. Захватчики похищают не только сирот, но и детей, живущих с родителями.

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