По словам министра, продолжается перемещение сил и средств.

В Министерстве обороны Украины не подтверждают заявление российской стороны об отводе войск от украинских границ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Алексей Резников заявил с трибуны парламента во время Часа вопросов к правительству.

"Относительно ситуации вокруг украинских границ. Мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Продолжается перемещение войск, сил и средств. Мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морской и авиационной компонентой составляют около 149 тысяч. Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута, и мы ожидаем, что в ближайшие дни будет стянуто еще несколько тысяч человек. А в Черное море зайдут еще три корабля. Кроме того, одновременно с обучением армии в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022". Наша разведка видит все движения, которые представляют потенциальную угрозу для Украины", - сказал Резников.

Также он добавил, что сейчас могут озвучиваться разные даты вторжения и сценарии, но все их украинская армия просчитала и готова к ним.

"Мы ни в коем случае не умаляем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", - подытожил Резников.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Вас также могут заинтересовать новости: