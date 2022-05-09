Люди из Мелитополя ехали в Запорожье более 12 часов, поделился мелитопольский городской голова.

Оккупанты обстреляли колонну людей, которые пытались выехать из Мелитополя.

Люди пробыли в дороге более 12 часов и оказались под вражеским огнем, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время национального телемарафона.

"Те, кто ехал вчера через Орехов в Запорожье вчера провели в дороге 12,4 часа и попали под обстрел…", - поделился чиновник.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал мирных жителей в ряде населенных пунктов. Оккупантам удалось взять под контроль ряд городов, в том числе и Мелитополь.

8 мая Иван Федоров сообщил, что противник третьи сутки не выпускает из Мелитополя жителей, которые хотят эвакуироваться.

Журналисты узнали, что из города уже выехали более 60% жителей - то есть около 70 тыс. человек.

Ранее оккупанты уже обстреливали колонны людей, которые хотели покинуть Мелитополь.

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