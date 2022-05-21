В городе также начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии.

В оккупированном Мелитополе российские захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 000 рублей в обмен на персональные данные.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

"В Мелитополе оккупационная власть пытается популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины. Кроме того, в Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 000 рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг города", - говорится в сообщении.

Обменивают персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка.

"Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий. В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы. При себе требуют иметь документы. Но для чего на самом деле собирают персональную информацию во всех этих случаях пока не известно", - отмечают в сообщении ОВА.

Жители села Инженерное Пологовского района сообщают, что на территории общины находится большое количество оккупантов.

"Село находится на грани гуманитарной катастрофы, отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию. Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна", - говорится в сообщении.

По информации жителей села Малая Белозерка захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и дольщиков.

"Назначенному оккупантами начальнику так называемой "народной полиции" Бердянска сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Используя предоставленные незаконными органами власти полномочия, подозреваемый способствует государству-агрессору - предоставляет ее представителям информацию в отношении правоохранителей, участников АТО/ООС, работников органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателей, а также в отношении оружия, имеющегося у жителей города", - сообщают в ОВА.

Напомним, оккупанты свозят в Мелитополь "шептунов" и навязывают несколько месседжей.

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