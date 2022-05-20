Они готовятся к "празднованию" следующей сакральной даты и разграбляют все, что могут.

Оккупанты заставляют мелитопольских предпринимателей с 1 июня получить специализированные патенты для работы, иначе у них будут забирать бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Продолжают кошмарить наших предпринимателей. Жителям Мелитополя сообщили, что с 1 июня будет работать налоговая инспекция, которая будет выдавать специализированные патенты для работы нашим предпринимателям, а у тех, кто не будет владеть патентом, у них будут забирать бизнес, хотя они уже и так грабили город. Ситуация остается сложной, и наши люди ждут освобождения", – сказал он.

Федоров сообщил, что россияне пытаются готовиться к следующей "сакральной дате" - дню рождения русской империи, "не понимая, что до этой даты они просто не доживут на нашей территории".

Ранее сообщалось, что в Мелитополе "партизаны" ликвидировали двух оккупантов "высокого ранга".

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