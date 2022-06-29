Машины, которыми пользуется фейковая госавтоинспекция, зарегистрированы в Украине.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне создали фейковый отдел так называемой госавтоинспекции. Этот отдел возглавил "казачок", которого прислали из Ростова-на-Дону.

О попытках оккупантов обосноваться в украинском городе и навести "свои порядки" в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он сообщил, что рашисты создали службу так называемой госавтоинспекции. Машины, которыми решили пользоваться оккупанты, зарегистрированы в Украине, своего у россиян ничего нет.

На официальном сайте ГИБДД РФ ни одного подразделения службы в Мелитополе нет, указал Федоров. Также он рассказал, что "отдел ГАИ" во временно оккупированном городе возглавил "казачок", которого прислали туда из российского города Ростов-на-Дону.

По словам Федорова, коллаборантам Мелитополя изначально обещали, что фейковую организацию возглавит кто-то из них. Но рашисты обманули жителей города и назначили на пост главы так называемой "ГАИ" своего человека.

Судя по всему, оккупанты начинают побаиваться доверять местным жителям подобные "должности". Партизанское движение в Мелитополе стремительно растет. По словам Федорова, почти все жители города являются участниками движения сопротивления.

Ранее УНИН уже сообщал, что в Мелитополе россияне создали штаб для подготовки к "референдуму".

Вас также могут заинтересовать новости: