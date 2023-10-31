Оккупанты незаконно инкриминируют жителям Мелитополя терроризм.

Российские оккупанты в Мелитополе готовят судилище над админами проукраинских Telegram-каналов ("РИА Мелитополь" и "Мелитополь - это Украина"), им инкриминируют терроризм. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Их заключили в тюрьму 20 августа. После 20 августа они исчезли, и ничего не было известно об их местонахождении, их состоянии и о том, что с ними происходит. На днях враг выложил видео, которые конечно же не соответствуют действительности, где люди наговаривают сами на себя, что якобы предоставляли данные о передвижении российской техники и т.д.", - заявил Федоров.

Он пояснил, что они находились в плену врага два месяца и, понятно, что в таких условиях вынуждены на камеру говорить все то, что скажет враг, чтобы сохранить свою жизнь.

Видео дня

По его словам, оккупанты незаконно инкриминируют жителям Мелитополя терроризм и хотят лишить их свободы в своем судилище сроком от 12 до 20 лет.

Также мэр Мелитополя рассказал, что оккупанты арестовали девушку, которой всего 19 лет, ее тоже обвиняют в терроризме.

"Сегодня нам неизвестно состояние наших жителей, которых враг заключил в тюрьму. Неизвестно, где они находятся, что с ними будет и когда враг собирается начать то судилище. Мы уже знаем пример, когда пять жителей Мелитополя почти полгода подвергаются судилищу в Ростовском суде, где их также обвиняют в терроризме и враг пытается посадить их за решетку на десятки лет", – подчеркнул Федоров.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Ранее Федоров заявил, что российские оккупанты развернули огромное количество тренировочных баз на Азовском побережье. По его словам, оккупанты используют Мелитопольский аэродром, как склад для перевалки боеприпасов, личного состава, тяжелого вооружения и расположения вертолетов. Но захватчики меняют логистику, перевозя свои склады с боеприпасами и тяжелое вооружение ближе к Азовскому побережью. Враг считает, что именно там тыл глубже, и поэтому ВСУ будет сложнее достичь.

По словам Федорова, интервенты располагают свой личный состав на базах отдыха и в лагерях, которые были построены на Азовском побережье. Там противник накапливает свои резервы.

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