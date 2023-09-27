Судилище над героями проходит в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону оккупанты начали новое судилище над героями Мариуполя с полка "Азов".

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, "24 героев россияне будут приговаривать к пожизненному заключению только за то, что они защищали свою (нашу) страну".

Андрющенко уточнил, что украинским военным инкриминируют ст. 278 ("насильственный захват власти") и ст. 205.5 ("участие в террористической организации") Уголовного кодекса РФ.

"Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно", - прокомментировал он.

Андрющенко выразил убеждение, что это прямой и откровенный ответ путинского режима на начатые слушания в Гаагском Международном уголовном суде, где сегодня опрашивали похищенных из Мариуполя детей, которых удалось вернуть.

"Искренне надеюсь на огласку. Потому что ничего другого Россия не боится. Но огласка, до сих пор работает", - подчеркнул он.

Пленные"азовцы"

Россия захватила Мариуполь весной 2022 году после трех месяцев боев. Часть захисников города находилась на заводе "Азовсталь". Затем они сдались российским войскам по договоренности между правительствами. Этот шаг был необходим для сохранения жизни украинцев.

На сегодняшний день часть пленных бойцов из "Азовстали" вернулись домой в рамках обменов, но в российском плену еще находятся около двух тысяч защитников.

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