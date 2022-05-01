"Видимо, для того, чтобы жителям было чем разжигать костер для приготовления пищи на улице", отметил советник городского головы.

В Мариуполе оккупанты распространяют пропагандистскую прессу.

Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко на своей странице в Facebook.

"А в это время оккупанты начали "возвращать цивилизацию" в Мариуполь. Ну как, цивилизацию. Раздавать пропаганду на бумаге, потому что назвать это газетами - обидеть СМИ. Видимо, для того, чтобы жильцам было чем разжигать костер для готовки еды на улице. ДБЛ БЛД", - отметил он.

Андрющенко также опубликовал фото одной из таких "газет". На главной странице, в частности, расположен заголовок: "Мариуполь с Россией навсегда!"

Ранее городской голова Вадим Бойченко рассказал, что россияне создали четыре фильтрационные лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки.

По данным Бойченко, с начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, погибли более 20 тысяч жителей Мариуполя.

Эвакуацию из Мариуполя мирного населения, которое находится не на "Азовстали", а в других районах города, перенесли на 2 мая.

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