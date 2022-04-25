Петра Андрющенко отметил, что боевики заставляют бывших сотрудников полиции работать на них.

Отделения так называемой "милиции ДНР" начали работать в разбомбленном Мариуполе. Оккупанты требуют от бывших полицейских явится для службы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу", - говорится в сообщении.

По его данным, на сегодня известно о четырех "райотделах милиции".

Кроме того, боевики "ДНР" обязали бывших сотрудников полиции Мариуполя явиться.

"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР", - указано в сообщении оккупантов.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли.

24 апреля на мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывали тяжелые авиабомбы, обстреляли его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

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