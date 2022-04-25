Отделения так называемой "милиции ДНР" начали работать в разбомбленном Мариуполе. Оккупанты требуют от бывших полицейских явится для службы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу", - говорится в сообщении.
По его данным, на сегодня известно о четырех "райотделах милиции".
Кроме того, боевики "ДНР" обязали бывших сотрудников полиции Мариуполя явиться.
"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР", - указано в сообщении оккупантов.
Как ранее сообщал УНИАН, с начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли.
24 апреля на мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывали тяжелые авиабомбы, обстреляли его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.