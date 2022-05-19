В разбомбленном детском учреждении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе.

В помещении полуразрушенного здания детского сада №104 в Мариуполе российские оккупанты открыли "детский центр".

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В помещении полуразрушенного здания детского сада №104 в Мариуполе оккупанты открыли "детский центр". В разбомбленном детском учреждении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Для создания "картинки" для вражеской пропаганды, захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями", - отметила омбудсмен.

Кроме того, по словам Денисовой, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками как "Донбасс – русская земля" и "родина наша Россия".

Она подчеркнула, что такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения к культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и прошу учесть эти факты нарушений РФ прав детей в Украине", - отметила Денисова.

Как сообщал УНИАН, накануне оккупанты вывезли в фильтрационный лагерь еще почти 130 мариупольцев для дальнейшей депортации.

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