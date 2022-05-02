Российские оккупанты "наглухо закрыли" все информационные потоки в город и наружу

Российско-оккупационные войска информационно заблокировали Мариуполь. Из-за этого горожане не могут узнавать правдивую информацию о ходе войны.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу. Можно удивляться, но мариупольцы сейчас уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков – под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт", – отметил он.

В то же время, добавил он, для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют съемку горожанами фото и видео.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже, когда сделаешь, российский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ", – написал советник мэра.

От также говорит, что при выезде из города на "фильтрации" удаляется весь контент, который может показать правду жизни.

"Именно поэтому мы удивляемся "картинкам мирной жизни", а мариупольцы ужасаются тому, что "Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал тюрьму каждому", – подытожил он.

А тем временем в Мариуполе продолжается второй этап эвакуации людей из города. К эвакуации должны присоединиться люди в Мангуше и в Бердянске.

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