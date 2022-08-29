Она упала на территорию гаражного кооператива.

В городе Марганец взрывотехники нашли на территории гаражного кооператива остатки ракеты, которые не сдетонировали и могли взорваться в любой момент.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

Из-за постоянных обстрелов Никопольского района правоохранители-взрывотехники вынуждены постоянно проводить обследование и разминирование территории.

Відео дня:

Только в результате российских обстрелов в субботу, 27 августа, в городе разрушены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и водопровод.

В гаражном кооперативе недалеко от улицы Киевская полицейские нашли и изъяли фрагменты ракеты, некоторые из которых могли в любой момент сдетонировать.

"Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными. Не касаться предметов и вещей, заранее не проверенных специалистами. Берегите себя и своих близких!", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в течение 28 августа российские захватнические войска обстреляли три района Днепропетровской области. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

По словам военного эксперта Defense Express Валерия Рябых, Россия начала экономить ракеты, не достигнув желаемых результатов в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: